Защита губернатора Нью-Йорка Куомо оценила обвинения в домогательствах

Нью-Йорк, 7 августа. Адвокат губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо Рита Глейвин заявила, что результат расследования о сексуальных домогательствах к женщинам в отношении ее клиента был предопределен.

По ее словам, к отставке губернатора начали призывать через мгновение после объявления прокуратуры. Глейвин подчеркнула, что это наносит ущерб системе правосудия.

«Беспристрастных фактов в этом расследовании не было обнаружено. Его проводили, чтобы подтвердить предопределенный результат. Расследователи действовали как обвинители, суд и присяжные», — сообщила в ходе видеоконференции на сайте губернатора Глейвин.

Сотрудник представляющей офис губернатора адвокатской фирмы Пол Фишман пояснил, что изначально результаты расследования не планировалось нести в уголовный или гражданский суд, чтобы определить вину губернатора и доказанность его проступков. Проблему необходимо изучить, подчеркнул Фишман.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс ранее заявила, что независимое расследование подтвердило факты домогательств Куомо в отношении нескольких женщин. По ее данным, губернатор Нью-Йорка преследовал жертв «нежелательными ласками, поцелуями, объятиями и делал неуместные комментарии».