Названы распространенные типы женщин среди знаков зодиака

Москва, 7 августа. Представительницы каждого знака зодиака отличаются характерными чертами характера, знание которых поможет лучше понять особенности поведения зодиакальной красавицы.

Опаснее всего Овны и Скорпионы. Эти девушки, как правило, отличаются женственностью, страстностью и привлекательными внешними данными, которые притягивают к ним внимание, однако за изящным фасадом скрывается сильный характер, умение постоять за себя и готовность уничтожать обидчиков, передает 5-tv.ru.

Также обладают магнетическим притяжением Водолей, Рыбы и Весы. Представительницы первых двух знаков выглядят как близкие к идеалу женщины — романтичны, обладают глубоким внутренним миром, но и присутствуют недостатки: Рыбы часто оторваны от реальности, а Водолей всегда ставит на первое место дружбу, а не любовь, к тому же слишком умна, чтобы быть «простой» в общении, отмечают астрологи. Весы же притягивают своей любовью к себе же самой: они так легко принимают себя, что их не могут не принимать окружающие.

Астрологи предпочитают не пытаться характеризовать Стрельцов, которые не познаваемы в своей непредсказуемости и эмоциональности. Как и Козерогов, которые всегда далеки от гендерных стереотипов и ведут себя так, как им по душе прямо здесь и прямо сейчас. Это роднит таких женщин с Близнецами, которые никогда не будут ни под кого подстраиваться. Девы по этой же причине воспринимаются часто как «свой парень», и астрологи советуют им поучиться женственности для лучшей адаптации в обществе.

Тельцов и Львов объединяет женственность и стремление быть идеальной женщиной с обложки. Однако многие их выходки могут указать, что под образом пленительной эталонной женщины скрывается сильный характер, упорство и целеустремленность. Раки часто выбирают себе конкретную модель поведения, комфортную для жизни и взаимодействия с окружающими. Из-за их склонности к семье часто такой моделью становится хозяйка и мать.