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Зеленский перетасовал всех главных силовиков Украины
Политика
Зеленский перетасовал всех главных силовиков Украины
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Киев, 7 августа. Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей силовых ведомств. Изменения коснулись МВД, Генштаба и СБУ.

Еще в июле в отставку ушел глава МВД Украины Арсен Аваков. Назывались разные причины, но большинство политологов считают, что дело в сложных отношениях с Зеленским. Это подтверждают дальнейшие кадровые решения: 4 августа уволен соратник Авакова, замминистра МВД Антон Геращенко, через день должности лишился глава нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Как сообщают «Известия», скоро заявления об отставке должны написать главы полицейских управлений Харьковской и Одесской областей. Само ведомство собираются «дробить» — планы на это озвучили в Раде сразу после отставки Авакова. Новый министр должен будет разбить ведомство «на несколько инстанций»: нацгвардия, полиция, пограничная служба.

Процесс переподчинения нацгвардии уже запущен. Согласно законопроекту, который Зеленский подписал в конце июля, нацгвардию «при наступлении особого периода» контролирует главнокомандующий ВСУ. Напомним, что такой режим ввели еще в марте 2014 года указом о частичной мобилизации. По данным украинских СМИ, Зеленский попытается провести через Раду специальный закон, который сразу же передаст нацгвардию под его контроль.

В армии также произошли перестановки. Должности лишился главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак из-за, предположительно, его конфликта с министром обороны Андреем Тараном. В отставку ушли также глава Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук, командующий десантно-штурмовыми войсками Евгений Мойсюк и командующий операцией в Донбассе Владимир Кравченко. Уволен и глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк.

В СБУ тоже прошла кадровая чистка. Постов лишились начальник антитеррористического центра СБУ, начальник главного управления СБУ по борьбе с оргпреступностью, глава службы внутренней безопасности СБУ. По одной из версий, Зеленский был недоволен тем, что сотрудники ведомства крышевали контрабанду сигарет в ЕС.

Эксперты расходятся в оценках причин перестановок в силовых ведомствах. Одни считают, что виной этому прошедшая ранее встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Поскольку главы государств договорились снизить градус напряженности на Украине, Зеленский по указанию Вашингтона сменил силовиков, нацеленных на конфронтацию.

Политологи с Украины считают, что главная цель Зеленского — усиление властной вертикали президента.

Новым главой МВД Украины стал Денис Монастырский. Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов ранее выразил мнение, что пока политик демонстрирует полную лояльность к властям. Однако это может измениться, поскольку Монастырский долгое время был в подчинении Авакова. Политолог не исключил, что тот «будет играть на обе стороны».

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