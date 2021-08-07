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Третий тур РПЛ продолжится матчем между «Зенитом» и «Краснодаром»

  /   Обновлено: 07 августа 2021 03:30
Спорт
Третий тур РПЛ продолжится матчем между «Зенитом» и «Краснодаром»
vk.com  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 7 августа. Третий тур Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится 7 августа матчем Зенит — Краснодар в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Петербуржцы начали сезон с двух побед над «Химками» со счетом 3:1 и «Ростовом» со счетом 4:2. «Краснодар» же переиграл «Урал» со счетом 3:0 и оказался слабее «Нижнего Новгорода» (0:1). «Зенит» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице с шестью очками после двух игр, а краснодарцы расположились на 11-й строчке с тремя очками.

«Уфа» и «Локомотив» открывали третий тур РПЛ. Матч между ними закончился ничьей со счетом 1:1. Первый гол в игре забил полузащитник «Уфы» Олег Иванов. В составе московской команды отметился Виталий Лисакович.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун при этом остается в Санкт-Петербурге. Ранее интерес к форварду проявлял немецкий «Байер».

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футбол Зенит краснодар рпл
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