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Финансист Новиков назвал способ повысить доход на бирже без лишних вложений

  /   Обновлено: 07 августа 2021 03:16
Экономика
Финансист Новиков назвал способ повысить доход на бирже без лишних вложений
pixabay.com

Москва, 7 августа. Увеличение дохода на фондовом рынке возможно и без дополнительных вложений, рассказал заместитель председателя правления «БКС Мир инвестиций» Станислав Новиков.

Инвестор может воспользоваться тремя способами — сокращение торговых издержек, контроль состава активов в инвестпортфеле и использование налоговых вычетов, заявил специалист в беседе с «Прайм». Для сокращения издержек достаточно начать мыслить в рамках долгосрочной перспективы с проработкой стратегии и выбирать подходящие брокерские тарифы и комиссии.

"В периоды турбулентности к ценным бумагам надо присматриваться чаще и стараться своевременно корректировать портфель", — посоветовал эксперт и добавил, что это нужно делать раз в три месяца.

Налоговые вычеты тоже могут повысить прибыль. Оптимальным решением является покупка ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счет, он позволяет при соблюдении несложных условий получать до 52 тысяч рублей в год в виде налогового вычета. Также стоит хранить часть денег на депозитном вкладе в банке, сроком на 3-6 месяцев, напомнили инвесторам.

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доход биржа фондовый рынок
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