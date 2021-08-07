Финансист Новиков назвал способ повысить доход на бирже без лишних вложений

Москва, 7 августа. Увеличение дохода на фондовом рынке возможно и без дополнительных вложений, рассказал заместитель председателя правления «БКС Мир инвестиций» Станислав Новиков.

Инвестор может воспользоваться тремя способами — сокращение торговых издержек, контроль состава активов в инвестпортфеле и использование налоговых вычетов, заявил специалист в беседе с «Прайм». Для сокращения издержек достаточно начать мыслить в рамках долгосрочной перспективы с проработкой стратегии и выбирать подходящие брокерские тарифы и комиссии.

"В периоды турбулентности к ценным бумагам надо присматриваться чаще и стараться своевременно корректировать портфель", — посоветовал эксперт и добавил, что это нужно делать раз в три месяца.

Налоговые вычеты тоже могут повысить прибыль. Оптимальным решением является покупка ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счет, он позволяет при соблюдении несложных условий получать до 52 тысяч рублей в год в виде налогового вычета. Также стоит хранить часть денег на депозитном вкладе в банке, сроком на 3-6 месяцев, напомнили инвесторам.