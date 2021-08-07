Bloomberg: Россия всегда будет представлять угрозу для Запада

Вашингтон, 7 августа. Автор издания Bloomberg Леонид Бершидский считает, что Россия — опасная и мощная держава, которая всегда будет угрозой для Соединенных Штатов.

Он отметил, что РФ имеет весьма неплохой показатель ВВП и делает эффективные шаги по снижению зависимости от энергетических ресурсов. Поэтому заявление президента США Джо Байдена о том, что Кремль имеет только нефть и газ, абсурдно.

«Так что если Байден действительно сказал то, что думает, то он либо попросту не в курсе, либо делает упрощенные выводы из неверной информации. А это чревато неприятными последствиями», — пишет эксперт.

Он вспомнил, как экс-президент США Барак Обама опрометчиво назвал Россию региональной державой. Вскоре после этого Вашингтон столкнулся с проблемами в Сирии, когда Кремль продемонстрировал свою военную мощь далеко за пределами границ. Если же теория о хакерских атаках верна, то РФ может легко достать и до Белого дома. Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию и проблемные регионы, Россия регулярно сможет продвигать свои интересы.

«Представлять серьезную угрозу интересам Запада она будет всегда», — резюмировал автор.

Ранее Госдепартамент США не изменил своих прежних рекомендаций для американцев по поездкам в Россию. Вашингтон по-прежнему рекомендует воздержаться от рейсов в Российскую Федерацию.