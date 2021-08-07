София, 7 августа. Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан ЛДНР, считающих себя россиянами, уехать в РФ. Однако жители Болгарии не оценили его заявления.

По мнению украинского лидера, тот факт, что пророссийские жители остались в Донбассе — это большая ошибка. Об этом сообщает ИноСМИ.

«А потом: кто чувствует себя болгарином — пусть уезжает в Болгарию, поляком — в Польшу, венгром — в Венгрию, а вот евреем…», — отметил Локомотив.

Пользователь duy58651026 считает, что для Украины единственный вариант — это федерализация на языковом уровне. Восточная и южная части Украины состоят из русскоязычного населения. В отдельных регионах живут венгры и болгары. Киеву после Майдана нужно было слушать президента РФ Владимира Путина, и тогда Крым никуда не ушел бы, а украинцам не пришлось бы воевать против соотечественников в Донбассе.

«Жаль! И это из уст главы государства… Даже Гитлер не позволял себе такого по отношению к евреям…», — подчеркнул eti mehter.

Ранее стало известно, что жители Крыма жестко ответили Зеленскому на его советы жителям Донбасса.