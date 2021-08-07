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Отказ от наследства может привести к судебным тяжбам и потере доли
Общество
Отказ от наследства может привести к судебным тяжбам и потере доли
pixabay.com

Москва, 7 августа. Право наследника отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц может иметь негативные последствия, сообщил глава Коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис.

Юрист в беседе с «Праймом» рассказал, что в ситуации, когда наследник отказывается от причитающейся ему доли наследства ввиду договоренностей с другими наследниками о компенсации, то в случае неисполнения таких «встречных» договоренностей отказ не может впоследствии быть взят назад.

Отказ от наследства по завещанию для получения доли может нести опасность неполучения ожидаемого. Это возможно в установленный законом срок, заявил юрист.

Отказ наследника от доли наследодателя в бизнесе, ввиду договоренностей с конкурентами или другими собственниками долей, может обернуться негативно для бизнеса. Речь идет о сосредоточении контролирующего процента доли или акций в руках некомпетентных лиц или реализации интересов конкурентов.

По словам эксперта, отказ должника от наследства ликвидного имущества в пользу заинтересованного лица может быть в последующем признан судом недействительным, поскольку причиняет вред правам кредиторов. Это может привести к череде судебных споров о непризнании сделки недействительной.

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наследство судебные тяжбы отказ от доли
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