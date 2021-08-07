«Россия мощная, а мы слабее»: депутат Рады признал, что Киев не может противостоять Москве

Киев, 7 августа. Украинским властям следует «найти разум и терпение», чтобы наладить отношения с Россией и решить вопрос по Донбассу, заявил депутат Рады Евгений Шевченко.

В интервью на YouTube-канале «Власть vs Влащенко» парламентарий подчеркнул, что Украина может существовать, только если не будет вступать в открытое противостояние с Россией.

«Исторически Россия мощная, а мы слабее. Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить все вокруг себя», — считает Шевченко.

Он выразил мнение, что Украина, Белоруссия и Россия имеют «ментальные» различия, а значит не могут жить в одном государстве. Однако депутат Рады считает, что страны должны жить «в абсолютной дружбе и спокойствии». Шевченко четко дал понять, что победить Россию невозможно, поэтому нужно «найти в себе разум и терпение», чтобы договориться и закрыть проблему Донбасса.

На днях разгорелся скандал из-за интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое он дал телеканалу «Дом» на русском языке. Он прямо заявил: жителям Донбасса, которые чувствуют себя русскими и любят Россию, нужно покинут регион и уехать в РФ.

Эти слова вызвали бурную реакцию не только на Украине, но и в России. Аналитики заявили, что Зеленский, по сути, отказал всем сторонникам России в праве быть гражданами Украины и жить на ее территории. Его заявление стало прямым нарушением Конституции Украины, запрещающей дискриминацию по национальному признаку.