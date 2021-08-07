Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 03:26
03:12
Происшествия
Авария с парой на мотоцикле попала на видео в Петербурге
03:12
Экономика
Финансист Новиков назвал способ повысить доход на бирже без лишних вложений
03:00
Спорт
Почему МОК придрался к России из-за выступившей на ОИ спортсменки-трансгендера
02:52
Политика
Bloomberg: Россия всегда будет представлять угрозу для Запада
02:43
Общество
Болгары раскритиковали Зеленского за выселение жителей ЛДНР
02:32
Общество
Отказ от наследства может привести к судебным тяжбам и потере доли
02:26
Общество
Мэр Москвы раздал награды авторам лучших строительных проектов 2020 года
02:22
Общество
Семь памятников героям войны 1812 года отреставрируют в Москве
02:20
Политика
«Россия мощная, а мы слабее»: депутат Рады признал, что Киев не может противостоять Москве
02:19
Общество
Майкл Калви прокомментировал решение суда по делу Baring Vostok
Все новости

«Россия мощная, а мы слабее»: депутат Рады признал, что Киев не может противостоять Москве
Политика
«Россия мощная, а мы слабее»: депутат Рады признал, что Киев не может противостоять Москве
flickr.com  /  Фото Москвы Moscow-Live.ru Follow

Киев, 7 августа. Украинским властям следует «найти разум и терпение», чтобы наладить отношения с Россией и решить вопрос по Донбассу, заявил депутат Рады Евгений Шевченко.

В интервью на YouTube-канале «Власть vs Влащенко» парламентарий подчеркнул, что Украина может существовать, только если не будет вступать в открытое противостояние с Россией.

«Исторически Россия мощная, а мы слабее. Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить все вокруг себя», — считает Шевченко.

Он выразил мнение, что Украина, Белоруссия и Россия имеют «ментальные» различия, а значит не могут жить в одном государстве. Однако депутат Рады считает, что страны должны жить «в абсолютной дружбе и спокойствии». Шевченко четко дал понять, что победить Россию невозможно, поэтому нужно «найти в себе разум и терпение», чтобы договориться и закрыть проблему Донбасса.

На днях разгорелся скандал из-за интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое он дал телеканалу «Дом» на русском языке. Он прямо заявил: жителям Донбасса, которые чувствуют себя русскими и любят Россию, нужно покинут регион и уехать в РФ.

Эти слова вызвали бурную реакцию не только на Украине, но и в России. Аналитики заявили, что Зеленский, по сути, отказал всем сторонникам России в праве быть гражданами Украины и жить на ее территории. Его заявление стало прямым нарушением Конституции Украины, запрещающей дискриминацию по национальному признаку.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Россия мощная, а мы слабее»: депутат Рады признал, что Киев не может противостоять Москве
украина донбасс евгений шевченко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru