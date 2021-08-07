Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 03:26
03:12
Происшествия
Авария с парой на мотоцикле попала на видео в Петербурге
03:12
Экономика
Финансист Новиков назвал способ повысить доход на бирже без лишних вложений
03:00
Спорт
Почему МОК придрался к России из-за выступившей на ОИ спортсменки-трансгендера
02:52
Политика
Bloomberg: Россия всегда будет представлять угрозу для Запада
02:43
Общество
Болгары раскритиковали Зеленского за выселение жителей ЛДНР
02:32
Общество
Отказ от наследства может привести к судебным тяжбам и потере доли
02:26
Общество
Мэр Москвы раздал награды авторам лучших строительных проектов 2020 года
02:22
Общество
Семь памятников героям войны 1812 года отреставрируют в Москве
02:20
Политика
«Россия мощная, а мы слабее»: депутат Рады признал, что Киев не может противостоять Москве
02:19
Общество
Майкл Калви прокомментировал решение суда по делу Baring Vostok
Все новости

Майкл Калви прокомментировал решение суда по делу Baring Vostok
Общество
Майкл Калви прокомментировал решение суда по делу Baring Vostok
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 7 августа. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви прокомментировал приговор суда по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей.

Мещанский суд Москвы вынес решение по делу Baring Vostok, назначив бизнесмену из США Майклу Калви и его коллегам условное наказание. Главу инвестиционного фонда суд приговорил к 5,5 года условно.

«На фоне большинства таких дел условный срок — это почти победа. Но быть осужденным за преступление, которого нет, — это возмутительно», — сообщил журналистам Калви после оглашения приговора.

Бизнесмен отметил, что изучит полный текст приговора с адвокатами и примет решение о дальнейших действиях. На вопрос о том, будет ли он продолжать инвестиционную деятельность в России, Калви отвечать не стал.

В Baring Vostok заявили о невиновности осужденных, а приговор суда назвали «безосновательным». В фонде пообещали продолжить поддерживать коллег вне зависимости от выбранной ими стратегии защиты.

«Единственным бенефициаром всех сделок был банк «Восточный», что доказывают финансовые документы, приобщенные к материалам дела, и показания всех свидетелей», — говорится в сообщении Baring Vostok.

Уголовное производство о хищении денежных средств у банка «Восточный» было инициировано зимой 2019 года. Одним из основных фигурантов дела стал Майкл Калви. По версии следствия, будучи членом совета директоров банка, бизнесмен убедил акционеров вместо возврата кредита «Восточному» передать 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Общий убыток финансовой организации составил 2,5 миллиарда рублей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Майкл Калви прокомментировал решение суда по делу Baring Vostok
суд калви baring vostok
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru