Майкл Калви прокомментировал решение суда по делу Baring Vostok

Москва, 7 августа. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви прокомментировал приговор суда по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей.

Мещанский суд Москвы вынес решение по делу Baring Vostok, назначив бизнесмену из США Майклу Калви и его коллегам условное наказание. Главу инвестиционного фонда суд приговорил к 5,5 года условно.

«На фоне большинства таких дел условный срок — это почти победа. Но быть осужденным за преступление, которого нет, — это возмутительно», — сообщил журналистам Калви после оглашения приговора.

Бизнесмен отметил, что изучит полный текст приговора с адвокатами и примет решение о дальнейших действиях. На вопрос о том, будет ли он продолжать инвестиционную деятельность в России, Калви отвечать не стал.

В Baring Vostok заявили о невиновности осужденных, а приговор суда назвали «безосновательным». В фонде пообещали продолжить поддерживать коллег вне зависимости от выбранной ими стратегии защиты.

«Единственным бенефициаром всех сделок был банк «Восточный», что доказывают финансовые документы, приобщенные к материалам дела, и показания всех свидетелей», — говорится в сообщении Baring Vostok.

Уголовное производство о хищении денежных средств у банка «Восточный» было инициировано зимой 2019 года. Одним из основных фигурантов дела стал Майкл Калви. По версии следствия, будучи членом совета директоров банка, бизнесмен убедил акционеров вместо возврата кредита «Восточному» передать 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Общий убыток финансовой организации составил 2,5 миллиарда рублей.