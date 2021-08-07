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Главу USADA расстроили победы россиян на Олимпиаде
Спорт
Главу USADA расстроили победы россиян на Олимпиаде
Федеральное агентство новостей

Токио, 7 августа. Глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал победы российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, сообщает VG.

По мнению Тайгарта, «каждый видит», что отстранение России от Олимпийских игр оказалось фарсом. Систему Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) он назвал безнадежной.

«К сожалению, мы уже видели этот фильм ужасов раньше: Россия побеждает, а МОК и ВАДА лишь все запутывают, утверждая, что она отстранена <…> Система, которая пускает жаждущую медалей страну на Олимпийские игры и тем самым позволяет ей насмехаться над ними, безнадежна», — заявил Тайгарт.

На 6 августа российские спортсмены завоевали 62 медали, из них 17 — высшей пробы. В неофициальном медальном зачете Россия занимает пятое место, уступая Китаю, США, Японии и Великобритании. Следом за выступающей под нейтральным флагом российской сборной идут команды Австралии и Германии.

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