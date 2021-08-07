Шеф-повар Калер предупредил об опасной ошибке при варке раков

Москва, 7 августа. Популярным морским деликатесом можно отравиться, если забыть о главном правиле приготовления, рассказал шеф-повар Антон Калер.

Нужно помнить, что есть можно лишь раков, которые умерли во время варки. Если приготовить и съесть умершего своей смертью морского обитателя, то можно получить сильное отравление, рассказал специалист в беседе с радио Sputnik.

«Варить их нужно во вкусном бульоне, причем хорошее сочетание бульона — с добавлением сухого укропа, лаврового листа, перца горошком и душистого перца», — посоветовал эксперт.

Раки требуют большого количества соли — столовую ложку на литр воды. Варить можно не больше пяти минут — тогда они точно не переварятся.

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