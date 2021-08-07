Антонов: Запад ведет кампанию против российских вакцин от коронавируса

Москва, 7 августа. Запад ведет кампанию против российских препаратов от COVID-19, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Публикации о том, что Россия пытается убедить американцев отказаться от прививок, не имеют ничего общего с реальностью, заявил Антонов. Он также напомнил, что в докладе Министерства здравоохранения США за прошедший год отмечалось, что Белый дом пытался убедить Бразилию отказаться от российской вакцины «Спутник V».

Российская сторона в связи с этим подчеркивает, что в ситуации, когда речь идет о здоровье и жизни людей, нет места политике. Антонов отметил, что Москва призывает партнеров как можно скорее это осознать.

Ранее аналитики выяснили, что стоит за одобрением ЕС COVID-сертификатов страны, где используют «Спутник V». В частности, речь шла о Сан-Марино.