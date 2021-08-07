Американцы раскритиковали The Washington Post за нападки на русских репортеров

Вашингтон, 7 августа. Журналист издания The Washington Post Лес Карпентер раскритиковал российских коллег из-за пресс-конференции после финала ОИ-2020 по боксу. Однако американцы с ним не согласны.

Российский боксер Альберт победил американца Дьюка Рэгана в финальном поединке Олимпиады в весовой категории до 57 кг. В ходе пресс-конференции репортеры из РФ поддержали своего соотечественника, что не понравилось представителю ежедневной газеты WP. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Ну и за кого полагается болеть русским репортерам? За американца что ли?» — поинтересовался Alyosha03.

1060WAddison отметил, что не является поклонником российских спортсменов и журналистов, но он считает, что репортеры из США ничуть не лучше. Они также предвзяты.

«Когда мы выигрываем золото, мы всем ездим по ушам. Так что оставьте кубинцев, русских и ганцев в покое», — подчеркнул E pluribus unum.

Jupiter 2 предлагает изданию The Washington Post составить новый заголовок: американец проиграл, но поздравил оппонента, пока репортер из США обижался. Civility First при этом не понял, в чем заключается суть новости.

Ранее стало известно, что россиянин Заурбек Сидаков завоевал золото на летних Олимпийских играх в Токио. Борец был признан лучшим в вольной борьбе в весовой категории до 74 кг.