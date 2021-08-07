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МЧС дооснастят техникой для тушения пожаров

  /   Обновлено: 07 августа 2021 01:39
Общество
МЧС дооснастят техникой для тушения пожаров
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Карпухин

Москва, 7 августа. Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что министерство подготовило программу по финансированию дооснащения МЧС техникой для оперативного тушения пожаров.

Министр отметил необходимость «подкрепить» МЧС. Обращаясь к президенту России Владимиру Путину, Силуанов сообщил, что разработана программа по финансированию дооснащения министерства техникой для тушения пожаров.

«Мы подготовили соответствующую программу, в соответствии с вашим поручением, Владимир Владимирович, по дооснащению МЧС необходимой техникой с тем, чтобы были возможности мобильными комплексами МЧС оперативно оказывать необходимые меры по тушению пожаров», — сообщил Силуанов на совещании у президента по ситуации с пожарами и паводками в регионах.

По словам министра, больше ответственности за безопасность должны нести арендаторы лесных участков. Силуанов предложил рассмотреть вопрос об увеличении штрафов, чтобы у «арендаторов была мотивация» создавать необходимые для предотвращения возможности пожаров условия.

Ранее Путин заявил, что изменение климата в значительной степени спровоцировало лесные пожары и паводки в России и по всему миру. Скорость роста средней температуры в России за последние 44 года увеличилась в 2,8 раза.

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