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Американские гимнастки тренируются в России
Олимпиада-2020 в Токио
Американские гимнастки тренируются в России
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Вашингтон, 7 августа. Американские художественные гимнастки готовятся к соревнованиям в РФ. Там в их распоряжении есть все, чего нет в США, так как на родине этот вид спорта не воспринимают серьезно.

Художественная гимнастика вошла в программу Олимпиады сразу после того, как игры в 1980 году прошли в Москве. С тех пор в этой дисциплине господствуют российские спортсменки. Однако их конкурентки из Соединенных Штатов рассчитывают, что смогут прервать гегемонию. Об этом сообщает ИноСМИ.

Сейчас гимнастки из США ездят в Россию ради тренировок. Там развитая инфраструктура и у спортсменок есть все, тогда как в США они не могут на это рассчитывать.

«В США мы медленно и постепенно создаем ее. Но на это нужно время и деньги, поэтому мы ездим в Россию тренироваться, учиться у них», — сказала ветеран художественной гимнастики Лаура Цзэн.

Гимнастки выступают в своих дисциплинах в пятницу и субботу, 6 и 7 августа. В воскресенье, 8 августа, пройдет групповой финал. Сейчас российская сборная кажется явным фаворитом, и в США не могут составить им конкуренцию, поскольку не выделяют достаточного финансирования. Американки сомневаются, что получат медали.

«Наверное, точно нет. Команда с трудом прошла квалификацию на Олимпиаду, попав в финал с минимальным отрывом. Это просто чудо, что мы смогли здесь оказаться», — сказала член женской сборной Лили Мидзуно.

Ранее стало известно, что российский борец вольного стиля Абдулшарид Садулаев стал полуфиналистом летних Олимпийских игр в Токио. Спортсмен в 1/4 финала оказался сильнее грузина Элизбара Одикадзе.

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