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Россиян предупредили об опасности пересылки скриншотов

  /   Обновлено: 07 августа 2021 01:25
Общество
Россиян предупредили об опасности пересылки скриншотов
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 7 августа. Функция скриншота при неправильном использовании может навредить конфиденциальности крупных компаний. Об этом сообщил управляющий партнер B&C agency Марк Шерман.

Специалист в беседе с «Праймом» отметил, что именно скриншоты в большинстве случаев становятся причиной утечки данных. Особенно это стало заметно, когда компании стали вводить удаленный режим работы.

«Сотрудники, чтобы посоветоваться с коллегами, начали делать скриншоты и пересылать их в открытых мессенджерах», — рассказал Шерман.

Он отметил, что таким образом попадали в интернет конфиденциальные данные, которые не предназначались для чужих глаз. По его словам, этой ситуацией активно пользуются конкуренты, используя эту информацию в своих целях.

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конфиденциальность скриншоты коммерческая тайна
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