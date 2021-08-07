«Такая чушь»: Пушков раскритиковал высказывание историка Тамары Эйдельман

Москва, 7 августа. В сожалении историка Тамары Эйдельман о неслучившемся захвате России в древности римлянами полно «дремучего невежества», заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Глупости и невежества в словах Эйдельман больше, чем идеологии, хотя и ее достаточно, сообщил Пушков в своем Telegram-канале, и добавил, что странно доверять таким людям воспитание детей и подростков.

«Такого рода персонажей надо держать как можно дальше от школы и преподавания истории», — констатировал сенатор.

Историк ранее рассказала, что считает самым важным эпизодом российской истории то, что так и не произошло — захват России римлянами, которые смогли бы передать гражданам основы законности.

Недавно политический деятель Николай Стариков оценил мысль о создании одного государства из России, Украины и Белоруссии. По его мнению, эти страны объединены единым народом, что может испортить несколько сотен лет пропаганды.