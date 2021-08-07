Росстат сообщил о снижении уровня инфляции в июле

Москва, 7 августа. Потребительские цены в России в июле выросли на 0,31% в сравнении с маем, а инфляция с начала текущего года достигла 4,51%. Такие данные приводит Росстат.

Инфляция в годовом выражении в июле замедлилась до 6,46 процента с 6,50 процента в предыдущем месяце. Согласно данным ведомства, в июле продовольственные товары подешевели в среднем на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Непродовольственные товары подорожали на 0,77 процента, а услуги — на 0,88 процента. Рост потребительских цен на 0,6 процента и более зафиксирован в 22 субъектах федерации. Наибольший рост отмечен в Забайкальском крае и Республике Алтай — на 1,1 процента.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что отдал правительству распоряжение разработать меры по борьбе с инфляцией. Меры, которые разработал кабмин, положительно скажутся на экономике.