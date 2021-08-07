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Выдача бесплатных участков земли началась в Арктике

  /   Обновлено: 07 августа 2021 00:47
Общество
Выдача бесплатных участков земли началась в Арктике
arctic-russia.ru

Мурманск, 7 августа. Программа «Дальневосточный гектар» началась на арктических территориях России с 1 августа.

По программе граждане могут получить бесплатно участок земли для развития подсобного хозяйства или собственных проектов. Гектар выдают на территориях Мурманской области, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии.

С начала августа уже принято 1819 заявлений граждан. Больше всего спросом пользуются участки в Мурманской и Архангельской областях. Об этом рассказал и.о. генерального директора корпорации Игорь Носов в интервью «Известиям». Первыми получат участки местные жители, а через пол года подача заявления будет доступна и всем жителям России.

Заявление на безвозмездное пользование гектаром земли на арктической территории России сроком на пять лет подают в основном люди в возрасте от 26 до 50 лет.

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