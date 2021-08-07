Российские автомобили Lada и «УАЗ» резко подорожали в июле

Москва, 7 августа. Цены на автомобили продолжают расти в России, резкая разница в стоимости наблюдается даже в сравнении первых двух месяцев лета.

Больше всего выросли в цене новинки, но и привычные представители авторынка не отстают. Машины Ульяновского автозавода прибавили в цене 3% или 35 тысяч рублей. Модели Lada подорожали на 2,2%. Иномарки также подросли в цене: Genesis на 2,5%, Audi и Mazda — на 1,9%, Skoda — на 1,7%, передают «Известия».

Несмотря на это, автоэксперты считают динамику цен в июле сдержанной, в среднем она увеличилась на 0,6%. Однако если курс валют поднимется, то стоит ожидать резкого подорожания автомобилей.

Недавно водитель Ford Focus насмерть сбил лошадь на трассе под Нижним Тагилом. Мужчина возвращался с семьей с отдыха, когда на трассе ему повстречался ранее украденный местными цыганами скакун.