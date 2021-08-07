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Иммунологи рассказали о защите от гриппа в период пандемии коронавируса

  /   Обновлено: 07 августа 2021 00:22
Общество
Иммунологи рассказали о защите от гриппа в период пандемии коронавируса
pixabay.com

Москва, 7 августа. Медики в период введенных для борьбы с коронавирусом мер профилактики рекомендуют вакцинироваться не только от коронавируса, но и от вируса гриппа.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил «Известиям», что таких противоэпидемических мер, как во время пандемии COVID-19, не было ни при одной эпидемии гриппа. По этой причине в прошлом году вспышки заболевания не произошло.

Врач общей практики Регины Шайдуллина рассказала газете, что вакцинироваться нужно от обоих заболеваний. Важно соблюсти интервал между процедурами, отметила она. Прививку от гриппа рекомендуется делать за две-три недели до начала сезона заболеваемости.

Ранее Минздрав России зарегистрировал новую вакцину от гриппа. «Флю-М Тетра» создана по новой технологии.

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грипп вакцинация коронавирус
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