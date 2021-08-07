Россияне полностью заполнили первые самолеты из России в Египет

Москва, 7 августа. Авиакомпания «Россия» заявила об ажиотажном спросе на первые рейсы в Египет среди российских туристов.

Несмотря на большую вместимость самолетов Boeing-747, которые полетят из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, загрузка уже составляет 100%, передают «Известия» со ссылкой на представителя компании. Такая тенденция наметилась из-за отложенного спроса и большой глубины бронирования: например, некоторые билеты забронированы на даты детских каникул в октябре.

Такие новости порадовали вице-президента АТОР Дмитрия Горина, который увидел в этом оптимистические прогнозы. По его мнению, если Росавиация выдала допуски на рейсы из более чем 40 регионов, то скоро, помимо Москвы, будет разрешена именно региональная программа полетов.

А пока россияне чаще всего отправляются в Краснодарский край. По результатам исследования журналистов ФАН, регион занимает первое место в рейтинге самых востребованных в пандемию мест отдыха.