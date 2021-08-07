Российским туристам посоветовали покупать путевки за границу на конец августа

Москва, 7 августа. Россияне могут сэкономить на путевках за границу, если решат отдохнуть на курорте в конце августа, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

В конце августа, по словам Горина, в туриндустрии наступает «пересменка». Отпускники стараются вернуться домой к началу нового учебного года.

«Таким образом, в конце августа большинство летит «обратно», а не «туда». А в сентябре цены на билеты опять начнут расти из-за бархатного сезона», — подчеркнул вице-президент АТОР.

Слова Горина, по данным «Известий», прокомментировали в транспортно-туристическом сервисе «Туту.ру». Было отмечено, что цены по большинству зарубежных направлений действительно снижаются со второй половины августа. В этот период активно путешествуют люди преклонного возраста и семьи с маленькими детьми.

Эксперт в курортной сфере Анатолий Тарасенко ранее дал туристам несколько рекомендаций на тему недорогого и качественного отдыха в Крыму. Он призвал россиян обратить внимание на так называемые пакетные туры.