Себастьян Курц оценил роль России в торговых отношениях с Австрией

Башкирия, 7 августа. Россия является одним из самых важных торговых партнеров Австрии, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Именно поэтому российский рынок «имеет для Австрии особое значение», сообщил политик в ходе открытия цементного завода «Цемикс» австрийской группы компаний Lasselsberger в Башкирии. В рамках мероприятия Курц поздравил собравшихся по видеосвязи.

«Примите сердечные поздравления», — сказал он.

Курц подчеркнул, что группа Lasselsberger — важный игрок не только на австрийском, но и на международном рынке, и выразил радость о того, что у двух стран есть возможность «еще больше укрепить наши устойчивые экономические связи».

Президент РФ Владимир Путин также выступил во время встречи и оценил региональный продукт — башкирский мед, который предложили продвигать как бренд не только в России, но и за границей.