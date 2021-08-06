На Украине боятся потерять помощь Запада из-за слов спортсменок о дружбе с россиянками

Киев, 6 августа. Украинские спортсменки, рассказавшие на Олимпиаде в Токио о дружбе с соперницами из России, подверглись жесткой критике на Украине.

Украинского политолога Алексея Голобуцкого возмутила пресс-конференция синхронисток Марты Фединой и Анастасии Савчук, взявших в Токио бронзу. Девушки заявили, что уважают всех участников Игр — в том числе и россиян. Они подчеркнули, что «спорт не относится к политике».

«Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькой, смотрела на них по телевизору. У нас все очень по-доброму, мы поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит», — процитировал слова Фединой Голобуцкий в своем Telegram-канале.

По мнению политолога, это очень странная позиция для «лиц украинского спорта». Кроме того, подчеркнул он, девушки «не просто представляют Украину, они делают это в значительной мере за счет госбюджета воюющей страны».

Голобуцкий уверен, что своими словами об уважении в спорте синхронистки «нанесли ощутимый удар по нашим (украинским — Прим. ФАН) международным позициям».

«Ну, как же: ваше официальное лицо, ваши спортсмены публично утверждают, что никаких проблем с русскими и с войной — это все политика. Так почему мы должны верить вам, что все плохо, и Украина нуждается в увеличении поставок летального оружия и другой помощи? Разберитесь сначала, у вас война или нет», — предположил политолог реакцию Запада на заявления украинских спортсменок.

Подводя итог, Голобуцкий поставил под сомнение, что синхронисток, обладателей бронзовых медалей Олимпиады-2020, после этих слов можно называть гордостью Украины.

Ранее в беседе с ФАН бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко объяснил, почему украинские спортсмены не показывают хороших результатов на Играх в Токио. По его словам, восхваляя Бандеру, киевские власти уничтожают спорт и страну — «это плоды Майдана» и результаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

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