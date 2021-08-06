Доктор Комаровский объяснил, как получить точный ПЦР-тест

Москва, 6 августа. ПЦР-тест — самый надежный вариант диагностики коронавируса, но им нужно уметь пользоваться, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

На своей странице в Instagram известный педиатр рассказал о распространенном вопросе о надежности тестов на COVID-19. Подписчики, неуверенные в этом инструменте диагностики, спрашивают, что делать в таких условиях, как узнать, чем заразился: коронавирусом или обычной простудой.

«Универсально точного теста нет. Все же точнее теста ПЦР еще ничего не придумали. Но точность этого теста во многом зависит от того, как у вас взяли материал для исследования», — пишет Комаровский.

Врач уточнил, что процедуру должны проводить специально подготовленные люди, которые точно знают, как нужно брать материал. Исследовать они будут клетки слизистой оболочки дыхательных путей.

«Поэтому если при заборе материала вам просто нежно и бережно повозили ватной палочкой внутри носа, то не стоит ожидать достоверных результатов. Если при взятии материала для исследования вам даже больно не было, то это означает, что тест вы сдали зря», — предупредил врач.

По его словам, чтобы результат был достоверным, нужно «очень сильно «обидеть» того, у кого берется материал», ведь слизистую «нужно буквально поцарапать», а после этого провернуть палочку, чтобы взять материал.

Ранее сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов Депздрава Москвы Игорь Цикорин подчеркнул, что диагностика с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР) считается самым надежным методом выявления коронавируса. В самом начале пандемии точность была невелика, порядка 55-60%. Однако за полтора года тесты существенно усовершенствовали. Теперь точность результатов составляет 80-90%.