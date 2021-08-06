Невестку Ирины Муравьевой избил неизвестный в Подмосковье

Москва, 6 августа. 31-летнюю актрису театра и кино, невестку артистки Ирины Муравьевой Веронику Эйдлин избили в элитном поселке Назарьево Одинцовского городского округа.

Девушку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, а также с ушибами и ссадинами 5 августа. Личность напавшего неизвестна, передает РЕН ТВ.

Актрису уже отпустили домой после оказания помощи. Эйдлин известна зрителям по своим ролям в фильмах «Деревенщина», «Красивая жизнь», «Скорая помощь — 2» и других.

Не менее жестокий случай недавно произошел в Люберцах. Мужчина избил пенсионера, который вернул ему барсетку, посчитав его пьяным, в то время как мужчина преклонного возраста плохо разговаривал после перенесенного ранее инсульта.