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Невестку Ирины Муравьевой избил неизвестный в Подмосковье
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Невестку Ирины Муравьевой избил неизвестный в Подмосковье

  /   Обновлено: 06 августа 2021 23:49
Общество
Невестку Ирины Муравьевой избил неизвестный в Подмосковье
пресс-служба телеканала ТВ-3

Москва, 6 августа. 31-летнюю актрису театра и кино, невестку артистки Ирины Муравьевой Веронику Эйдлин избили в элитном поселке Назарьево Одинцовского городского округа.

Девушку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, а также с ушибами и ссадинами 5 августа. Личность напавшего неизвестна, передает РЕН ТВ.

Актрису уже отпустили домой после оказания помощи. Эйдлин известна зрителям по своим ролям в фильмах «Деревенщина», «Красивая жизнь», «Скорая помощь — 2» и других.

Не менее жестокий случай недавно произошел в Люберцах. Мужчина избил пенсионера, который вернул ему барсетку, посчитав его пьяным, в то время как мужчина преклонного возраста плохо разговаривал после перенесенного ранее инсульта.

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актриса избиение вероника эйдлин
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