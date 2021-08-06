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Договоренность Беглова с Росреестром оценили в Ассоциации риэлторов Петербурга
Общество
Договоренность Беглова с Росреестром оценили в Ассоциации риэлторов Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 6 августа. Президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский оценил договоренность губернатора города Александра Беглова с Росреестром.

По словам специалиста, определенность очень важна для бизнеса. Благодаря подписанию соглашения можно четко понимать, кто является собственником объектов недвижимости. Теперь инвесторы смогут просчитывать проекты, осознавая риски и понимая, является собственность городской или федеральной, подчеркнул Горский.

«Когда город понимает четкое разделение красных границ, понимает, чем владеет, то появляются дополнительные возможности реализации этих объектов недвижимости, поиск инвесторов или соинвесторов», — цитирует Горского издание «Невские Новости».

Юрист, генеральный директор ООО «Авентин – Недвижимость» Антон Баранов отметил, что подписание соглашения упростит бюрократические процедуры и повлияет на рынок. По словам Баранова, речь о двустороннем обмене информацией между реестром и правительством. По мнению юриста, гражданину за счет информационного обмена не нужно будет совершать лишние манипуляции.

Соглашение между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром) и правительством Петербурга предусматривает организацию двухстороннего информационного обмена. Росреестр будет предоставлять данные об объектах недвижимости на территории города, а правительство — сведения из «Геоинформационной системы Санкт-Петербурга» (РГИС).

Ранее политолог Владимир Соловейчик положительно оценил итоги недавнего визита Беглова в Москву, где градоначальник провел несколько встреч. Эксперт уверен, что лоббистские усилия губернатора помогут ускорить реализацию важных для города проектов.

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петербург росреестр беглов
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