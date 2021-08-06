Академик Юрий Трутнев скончался на 94-м году жизни

Москва, 6 августа. Выдающийся ученый, создатель основ современного российского ядерного оружия академик Юрий Трутнев умер в возрасте 93 лет.

Смерть ученого стала потерей не только для атомной отрасли, но и для всей России, обороноспособность которой во многом сложилась в результате профессионализма Трутнева. Именно этому ученый посвятил свою «долгую и яркую жизнь», поделились с журналистами РИА Новости в Росатоме.

Это не единственная смерть, которая сегодня потрясла Россию. 5 августа скончалась, не дожив две недели до столетнего юбилея, старейшая актриса Санкт-Петербурга Галина Короткевич.