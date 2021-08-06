Суд назначил условное наказание фигурантам дела Baring Vostok

Москва, 6 августа. Мещанский суд Москвы прекратил судебное производство по делу Baring Vostok. Коллегия не поверила бизнесмену из США Майклу Калви и его коллегам и назначила им условное наказание.

Уголовное производство и хищении денежных средств у Банка «Восточный» было инициировано зимой 2019 года. Одним из основных фигурантов дела стал основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви.

Согласно данным Следственного комитета, Калви, который был членом совета директоров банка, убедил акционеров вместо возврата кредита «Восточному» передать 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Общий убыток финансовой организации составил 2,5 миллиарда рублей.

Гособвинители просили судей назначить Калви более жесткое наказание в отношении американского афериста. Прокуратура затребовала уголовное наказание в виде шести лет колонии.