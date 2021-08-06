Путин назвал сроки завершения программы социальной газификации в России

Башкирия, 6 августа. Бесплатное подключение жилых домов к газу должно завершиться к концу 2022 года, заявил президент России Владимир Путин.

Программа касается домов в тех населенных пунктах, где есть доступ к магистральному трубопроводу. Федеральным оператором проекта назначено ПАО «Газпром», позднее будут избраны региональные операторы, передает ТАСС слова главы на встрече с работниками нового завода сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии.

От трубы газ к дому будет проводиться бесплатно, работы на самом участке будет оплачивать владелец жилья. Те же дома, рядом с которыми не проходит трубопроводов, будут проходить по региональным планам газификации.

Также Путин одобрил идею продвижения башкирского меда как бренда. Он похвалил продукт и отметил, что и сам его ел.