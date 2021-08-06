Россиянам назвали способы защиты от рассылающих микрозаймы мошенников

Москва, 6 августа. Новый вид мошенничества микрофинансовых организаций появился в России. Конторы рассылают деньги без ведома и заявления граждан.

После того как человек получил неизвестные деньги на свой счет, необходимо позвонить в банк и узнать, кто адресат перевода. Если этого сделать не удается, нужно заморозить поступление в банке и подать заявление на возврат средств, рассказал юрист, эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша.

В случае, когда микрофинансовая организация свяжется с заемщиком и потребует, чтобы он вернул долг, человек может обратиться в суд, предоставив распечатку о том, что деньгами не пользовались и пытались вернуть через банк.

«Решение суда в таком случае будет со 100-процентной долей вероятности в вашу пользу», — сказал специалист в интервью Общественной Службе Новостей.

Недавно президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин рассказал, откуда мошенники берут базы данных финансовых учреждений и личные сведения граждан России.