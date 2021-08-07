Самолеты Минобороны РФ помогают тушить пожары в заповеднике Мордовии

Саранск, 7 августа. Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации сбросили более 252 тонны воды для тушения пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, военные летчики выполнили шесть вылетов. На видео ведомства видно, как один из самолетов сбрасывает воду на горящий лес. После завершения работы самолеты сели на аэродроме в Ульяновской области для заправки системы пожаротушения водой и подготовки к повторному вылету.

Самолеты военно-транспортной авиации для тушения пожаров в заповеднике выделили по решению министра обороны Сергея Шойгу. Ил-76 оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), емкостью 42 тонны, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.

Ранее в четверг сообщалось, что в Темниковском районе Мордовии введен режим ЧС из-за горящего заповедника. Огонь прошелся по площади в 1100 гектаров. Помимо бортов Минобороны, с огнем борется авиация МЧС России: два вертолета Ми-8, многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 ЧС.