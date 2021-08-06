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Актер Даниил Страхов переживает новую тяжелую потерю

  /   Обновлено: 06 августа 2021 21:51
Шоу-бизнес
Актер Даниил Страхов переживает новую тяжелую потерю
Пресс-служба телеканала НТВ

Москва, 6 августа. Известный российский актер Даниил Страхов в начале года оплакивал смерть отца. Стало известно, что в его семье снова траур — у актера умерла мать.

Мать именитой звезды Елена Алексеевна Соловьева скончалась 3 августа 2021 года. Глубочайшие соболезнования Страхову принесли его фанаты в Instagram. В сообщении поклонники рассказали, что мать актера была психотерапевтом, а также основателем Авторской Школы-Мастерской интегральной гуманистической психотерапии. Для своих учеников она становилась близким человеком, а не только наставником.

«По словам коллег, Елена Алексеевна была для своих учеников не просто преподавателем, но и дорогим, близким человеком. Она помогала людям начать жить полной жизнью, была очень отзывчивым, душевным человеком и великолепным профессионалом. Вечная память!» — говорится в сообщении на фанстраничке актера.

О причине смерти матери Страхова ничего не сообщается. Это не первый тяжелый удар для актера. В начале года умер его отец, живший в Америке последние 30 лет. Родителю звезды был 71 год. О нем известно, что он страдал от серьезного недуга.

Актер является сторонником здорового образа жизни. Его убеждения однажды стали причиной крупной ссоры. Звезда подралась с соседом, который курил возле его дома.

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