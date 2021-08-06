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Адвоката Жорина затравили за лишний вес
Шоу-бизнес
Адвоката Жорина затравили за лишний вес
instagram.com  /  @advokatzhorin

, 6 августа. Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что стал жертвой травли в социальных сетях из-за лишнего веса.

Он признался в этом в своем официально Instagram-аккаунте. Незадолго до этого юрист опубликовал пост в Сети, после чего подписчики посчитали, что он набрал лишние килограммы. На фоне этого адвокату пришлось делиться новым кадром, на котором видно, как он бегает на берегу моря.

"Газлайтинг и буллинг! Именно это мне пришлось пережить после публикации предыдущего поста. Подписчики осудили меня за излишне набранные килограммы. Теперь я бегаю по вечерам и почти не ем. Я исправлюсь. Честное слово. Лето у бабушки не проходит бесследно", — иронично заметил Жорин под публикацией.

Многие подписчики, однако, вступились за адвоката. Они принялись поддерживать его в комментариях.

"Отдых должен быть в радость!";

"Сережа, не слушайте вы никого, отлично выглядите", — поделились мнением фолловеры.

Ранее Жорин рассказал о судьбе бассейна, из-за которого избили сына певца Стаса Пьехи. Он сообщил, что его отремонтировали практически сразу после громкого скандала.

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критика похудение жорин
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