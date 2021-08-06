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Путин похвалил башкирский мед и поддержал идею его продажи за границей
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Путин похвалил башкирский мед и поддержал идею его продажи за границей

  /   Обновлено: 06 августа 2021 22:07
Общество
Путин похвалил башкирский мед и поддержал идею его продажи за границей
pixabay.com  /  PollyDot

Москва, 6 августа. Президент России Владимир Путин похвалил башкирский мед и подчеркнул, что «сам пробовал, очень доволен».

Политик напомнил, что в конце прошлого года был принят закон по поддержке пчеловодства. В настоящий момент Башкирия находится на втором месте по объемам производства меда в стране, заявил Путин на встрече с работниками и строителями завода «Цемикс».

«Я сейчас публично, на камеру говорю, что это прекрасный продукт», — сказал он.

Прозвучало во время встречи и предложение продвигать башкирский продукт как бренд, причем не только в России, но и за границей. Глава страны такую инициативу одобрил.

Кроме того, положительно оценил президент и решение российской сборной получать медали на Олимпиаде в Токио под музыку Петра Чайковского. Пусть знакомятся с русской классикой, сообщил он.

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Владимир Путин башкирия мед
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