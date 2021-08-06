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Лев Лещенко и его жена Ирина стали спонсорами Николая Баскова
Шоу-бизнес
Лев Лещенко и его жена Ирина стали спонсорами Николая Баскова
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 6 августа. Обладатель «Золотого голоса России» Николай Басков нашел себе спонсора во время отдыха. Им стал народный артист РСФСР Лев Лещенко и его прекрасная супруга Ирина.

Популярный артист летние вечера проводит в компании своих друзей. О встречах он рассказывает поклонникам в социальной сети Instagram. Недавно его спутниками стала звездная чета. На новом видео все собравшиеся в прекрасном настроении и улыбчиво шутят в камеру.

«Ну вот пришли в ресторан. Не могу понять, что же мне заказать, Лев Валерьянович?» — в игривой манере поинтересовался Басков.

«Коля, заказывай все, что хочешь. Я плачу. Шутка», — с улыбкой отметил Лещенко.

«Натуральный блондин» отметил, что супруга артиста, которая сидит с ними рядом, не в курсе, что в этот день ее муж будет оплачивать весь банкет. Под публикацией Басков порадовался, что наконец-то нашел человека, который согласился его содержать.

«Ура! Нашел спонсора!» — отметил исполнитель.

Многочисленная аудитория Николая Баскова с восторгом восприняла ироничное видео. Многие сразу же предложили свои услуги в качестве спонсора, отмечая разный характер услуг.

Еще недавно популярный исполнитель провел прекрасно время в компании близких друзей. Николай Басков стал ведущим дня рождения композитора Игоря Крутого, который прошел в Турции.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лев Лещенко и его жена Ирина стали спонсорами Николая Баскова
басков лещенко спонсор
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