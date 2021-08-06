Футболист Кавазашвили критично высказался об уходе Месси из «Барселоны»

Москва, 6 августа. Футбольный клуб «Барселона» объявил, что Лионель Месси покидает команду. Российский футболист Анзор Кавазашвили порассуждал о перспективах звезды спорта.

Он признался, что не может понять действий Месси. По словам вратаря, знаменитость ощущает себя в «Барселоне» как сын, которого клуб воспитал.

«Самое страшное в наше время для любого человека – это ужасное состояние, когда имеешь большие деньги, а хочется еще больше. Но такие люди, как Месси, должны остерегаться этой денежной болезни», — уточнил Кавазашвили.

Он подчеркнул, что Месси является величайшим футболистом, обожаемым всем миром. Вратарь напомнил, что спортсмену уже 34 года, и подобное решение может быть чревато не самыми лучшими последствиями, передает "Общественная Служба Новостей".

Ранее Месси сообщил, что покидает клуб из-за финансовых правил чемпионата Испании, которые его не устроили. Срок его контракта завершился 30 июня.