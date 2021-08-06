Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 22:52
22:51
Общество
Академик Юрий Трутнев скончался на 94-м году жизни
22:47
Общество
Суд сократил сроки осужденным по делу о теракте в метро Петербурга в 2017 году
22:47
Происшествия
Суд назначил условное наказание фигурантам дела Baring Vostok
22:38
Общество
Путин назвал сроки завершения программы социальной газификации в России
22:18
Общество
Россиянам назвали способы защиты от рассылающих микрозаймы мошенников
22:13
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Историю вершили, Ведьмаку заплатили, игры завершили!
22:00
Украина
Хамское поведение: Украина захотела заработать на беде Евросоюза
21:52
Экономика
Путин: налог на добычу полезных ископаемых в России повысят
21:51
Шоу-бизнес
Актер Даниил Страхов переживает новую тяжелую потерю
21:50
Общество
Путин похвалил башкирский мед и поддержал идею его продажи за границей
Все новости

Актеры «Содержанок» рассказали о сложностях в работе с Сергеем Буруновым

  /   Обновлено: 06 августа 2021 21:31
Шоу-бизнес
Актеры «Содержанок» рассказали о сложностях в работе с Сергеем Буруновым
Кадр из фильма «Родные»

Москва, 6 августа. Звезды популярного сериала «Содержанки» рассказали о непростой работе со звездой российского телевидения Сергеем Буруновым. Оказывается, он часто опаздывал и много матерился.

Российский видеосервис Start завершил показ третьего сезона популярного проекта. После последней серии вышло первое ток-шоу о съемках «Содержанок». Ведущим его стал скандальный шоумен Владимир Маркони. В студию программы были приглашены ведущие актеры проекта, которые с удовольствием поделились некоторыми деталями.

Многие из них рассказали, что на съемках третьего сезона звезда ситкома «Полицейский с Рублевки» Бурунов часто нецензурно выражался и позволял себе периодически задерживаться. Вдова культового кинематографиста Ольга Табакова Марина Зудина прокомментировала это с иронией.

«Мне говорили так: «Марин, когда Сергей с вами снимается, то он чаще в кадр входит»», — поделилась артистка.

Исполнитель роли олигарха Глеба Ольховского Владимир Мишуков пошутил, что именно поэтому у Сергея Бурунова больше всех подписчиков в социальной сети Instagram.

Ранее Мишуков в интервью актрисе Агате Муцениеце рассказал о своем отношении к сексу. Прославившийся по роли в откровенных «Содержанках» артист любит во время интимной близости поговорить с партнершей или даже посмеяться.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Актеры «Содержанок» рассказали о сложностях в работе с Сергеем Буруновым
бурунов маркони зудина содержанки мишуков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru