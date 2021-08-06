Актеры «Содержанок» рассказали о сложностях в работе с Сергеем Буруновым

Москва, 6 августа. Звезды популярного сериала «Содержанки» рассказали о непростой работе со звездой российского телевидения Сергеем Буруновым. Оказывается, он часто опаздывал и много матерился.

Российский видеосервис Start завершил показ третьего сезона популярного проекта. После последней серии вышло первое ток-шоу о съемках «Содержанок». Ведущим его стал скандальный шоумен Владимир Маркони. В студию программы были приглашены ведущие актеры проекта, которые с удовольствием поделились некоторыми деталями.

Многие из них рассказали, что на съемках третьего сезона звезда ситкома «Полицейский с Рублевки» Бурунов часто нецензурно выражался и позволял себе периодически задерживаться. Вдова культового кинематографиста Ольга Табакова Марина Зудина прокомментировала это с иронией.

«Мне говорили так: «Марин, когда Сергей с вами снимается, то он чаще в кадр входит»», — поделилась артистка.

Исполнитель роли олигарха Глеба Ольховского Владимир Мишуков пошутил, что именно поэтому у Сергея Бурунова больше всех подписчиков в социальной сети Instagram.

Ранее Мишуков в интервью актрисе Агате Муцениеце рассказал о своем отношении к сексу. Прославившийся по роли в откровенных «Содержанках» артист любит во время интимной близости поговорить с партнершей или даже посмеяться.