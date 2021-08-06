Россиянин Садулаев пробился в полуфинал Олимпиады по вольной борьбе

Токио, 6 августа. Российский борец вольного стиля Абдулшарид Садулаев стал полуфиналистом летних Олимпийских игр в Токио. Спортсмен в 1/4 финала оказался сильнее грузина Элизбара Одикадзе.

Четвертьфинальный поединок завершился уверенной победой Садулаева единогласным решением судей со счетом 10:0. Этапом ранее Абдулрашид победил представителя Азербайджана Шарифа Шарифова — 5:0. Российский спортсмен в рамках полуфинала по вольной борьбе на 32-х летних Олимпийских играх встретится с кубинцем Рейнерисом Саласом Пересом.

Сборная России на данный момент располагается на пятой строчке неофициального командного зачета летней Олимпиады в Токио. В активе спортсменов, выступающих под флагом Олимпийского комитета России, 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых медали. Россияне уже превзошли результат Рио-де-Жанейро пятилетней давности, где было выиграно в общей сложности 55 наград.

Ранее женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпиады. Спортсменки обыграли соперниц из Норвегии со счетом 27:26. В финальном противостоянии россиянки встретятся с командой Франции. Игра пройдет 8 августа в Токио на Ееги Парк. Стартовый свисток запланирован на 9:00 по московскому времени.