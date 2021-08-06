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Вышел новый тизер четвертого сезона сериала Netflix «Очень странные дела»
Общество
Вышел новый тизер четвертого сезона сериала Netflix «Очень странные дела»
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Лос-Анджелес, 6 августа. Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый тизер четвертого сезона популярного сериала «Очень странные дела». Премьера новых серий запланирована на следующий год.

В ролике ненадолго появляются уже повзрослевшие главные герои, которые превратились из угловатых детей в осознанных подростков. В тизере представлены также кадры из предыдущих трех сезонов. Согласно информации, поклонникам не стоит ждать премьеры в этом году. При этом точная дата выхода новых серий пока засекречена.

Премьера первого сезона фантастического сериала состоялась в июле 2016 года. В центре сюжета группа подростков, которая пытается найти своего пропавшего друга. Действия разворачиваются в 1980-е годы в вымышленном городе Хоукинс, штата Индиана. Во втором сезоне герои пытаются вернуться к нормальной жизни после столкновения со сверхъестественным. Третий сезон, премьера которого состоялась летом 2019 года, рассказывает об очередном противостоянии героев сверхъестественному миру Изнанки.

Ранее в Сети появился гневный отзыв о популярном фантазийном сериале. Шведский журналист Эрик Хакинг осудил создателей «Очень странных дел» за использование русофобских стереотипов.

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