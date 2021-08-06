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Жириновский высказался о давнем конфликте с Собчак
Шоу-бизнес
Жириновский высказался о давнем конфликте с Собчак
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 6 августа. Глава ЛДПР Владимир Жириновский «набросился» на телеведущую Ксению Собчак. Он назвал ее сумасшедшей.

Противостояние политика и журналистки продолжается в течение многих лет. Их конфликт начался в 2018 году, когда Собчак во время дебатов не стала сдерживать эмоции и плеснула в него водой. С тех пор урегулировать отношения с Жириновским так и не вышло. Не так давно в эфире программы «Легенда» политик заявил, что до сих пор не простил телеведущую за ее действия. Он подчеркнул, что любого человека ее поступки могли довести до сердечного приступа.

«За что извиняться перед Собчак? Я с Бабуриным веду дискуссию, а она со своей трибуны силой в меня бросает стакан с водой, выплескивает в меня воду. За что?! Чтобы внимание обратили?! Она хочет, чтобы все на нее смотрели. Это больная, сумасшедшая женщина!» — выразил мнение Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР обратился к россиянам с неоднозначным призывом. Он заявил, что в течение 50 лет необходимо, чтобы все отказались от мяса и полностью перешли на вегетарианскую пищу.

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