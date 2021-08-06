Bloomberg: газ перестает быть доступным источником энергии

Москва, 6 августа. Сильное превышение спроса над предложением привело к окончанию эпохи, когда газ был дешевым, констатировало агентство Bloomberg.

Энергоноситель был в изобилии, а соответственно недорогим в течение последнего десятилетия. Однако теперь мировой газовый рынок наблюдает резкий взлет цен на голубое топливо. Рост стоимости газа затронет все отрасли и негативно повлияет на инфляцию. Затраты производителей электроэнергии увеличатся, от чего пострадает конечный потребитель — население стран, пишет Lenta.ru.

Факторов, повлиявших на повышение цен, несколько. Некоторые из них одноразовые, такие как пандемия, которая вызвала перебои в поставках, и, соответственно, период восстановления экономики после ограничений. Однако основной причиной эксперты называют решение многих стран перейти на газ, чтобы быстро и с минимальными затратами начать сокращение углеродных выбросов в рамках пересмотра энергетической стратегии.

На фоне этой ситуации цены на голубое топливо в европейских странах достигли рекордного показателя. Стоимость энергоносителя превысила 540 долларов за тысячу кубометров, пишет INFOX.