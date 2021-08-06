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Проблемы со здоровьем вынудили Стоцкую отказаться от участия в мюзикле «Шахматы»
Шоу-бизнес
Проблемы со здоровьем вынудили Стоцкую отказаться от участия в мюзикле «Шахматы»
Pr Scr instagram.com/100tskaya/  /  @100tskaya

Москва, 6 августа. Российская певица и актриса Анастасия Стоцкая заявила, что не сможет принять участие в мюзикле «Шахматы» из-за недуга.

Она сообщила об этом поклонникам в своем официальном Instagram-аккаунте. Новость появилась в разделе Stories.

«Дорогие зрители! Я приношу свои извинения, но сегодня по состоянию здоровья не смогу принять участие в мюзикле «Шахматы». Мне очень жаль», — лаконично заявила звезда.

Тем временем россияне продолжают активно следить за состоянием здоровья другой знаменитой поп-исполнительницы — МакSим. В настоящий момент артистку вывели из состояния медикаментозной комы. Она постепенно учится дышать снова и восстанавливается. Выздоровление, как отмечают врачи, займет много времени. Многие звезды поддержали артистку в Сети. Их поступки оценил критик Сергей Соседов. Он подчеркнул, что поддержка всегда будет лучше, нежели забвение.

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