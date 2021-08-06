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Уличенный в измене датский священник убил жену и растворил ее в кислоте

  /   Обновлено: 06 августа 2021 21:08
Происшествия
Уличенный в измене датский священник убил жену и растворил ее в кислоте
pixabay.com  /  Nino Carè

Копенгаген, 6 августа. Датский священник, уличенный своей супругой в измене, убил жену, а потом растворил тело покойной в кислоте. Так злоумышленник пытался скрыть улики.

Священнослужитель трудился в датской лютеранской церкви. По версии правоохранителей, 44-летний Томас Г. поругался с женой из-за любовницы. Словесная перепалка быстро переросла в открытый конфликт, в ходе которого датчанин ударил супругу камнем. От удара женщина скончалась, а преступник решил избавиться от тела, сообщает New York Post.

Способ, как это сделать, злоумышленник подсмотрел в американском сериале «Во все тяжкие», где убийца избавился от трупа, растворив его в кислоте. Об исчезновении женщины заявила сестра погибшей. Мужчину арестовали, а после обнаружения в его доме химикатов предъявили обвинение.

Ранее россиянин избил до смерти возлюбленную и три дня жил с ее трупом в общежитии. Жуткая история случилась в городе Камышин.

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священник убийство смерть дания жена
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