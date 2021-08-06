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Успех на шоу «Маска» не помог Туриченко начать больше зарабатывать
Шоу-бизнес
Успех на шоу «Маска» не помог Туриченко начать больше зарабатывать
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Москва, 6 августа. Солист группы «Иванушки International» рассказал, что не стал зарабатывать больше из-за участия в рейтинговом шоу «Маска» на телеканале НТВ.

Проект имел огромнейший успех на телевидении. Зрители смотрели шоу и активно обсуждали его в социальных сетях. Одним из участников, которые поразили россиян своим талантом, стал солист «Иванушек» Кирилл Туриченко. Ни зрителям, ни судейской коллегии долго не удавалось угадать, кто скрывается под костюмом Носорога. Вокальные способности исполнителя поразили даже самого заядлого критика. Артисту пророчили большое будущее и всероссийскую славу, однако, как рассказал сам Туриченко, пока этого не произошло. Он признался в шоу «Загугли звезду», что не стал зарабатывать больше после успеха на шоу.

«Пока же я ничего не заработал. Но надеюсь, что будет получше, чем сейчас. Когда ты поешь один или втроем — это не те деньги, о которых все говорят или думают», — поделился певец.

Артист также рассказал об отношениях с ныне госпитализированной певицей МакSим, передает «Вечерняя Москва». Дело в том, что Туриченко записал кавер на песню исполнительницы. Он уточнил, что показал свою версию песни исполнительнице, и та ее одобрила.

Кроме того, Туриченко высказался о причинах алкоголизма у коллеги по коллективу Андрея Григорьева-Апполонова. По его словам, дело в огромном количестве потрясений, которые певец пережил за короткий срок.

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деньги туриченко иванушки international
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