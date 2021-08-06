Путин заявил о политическом окрасе решения суда по России на Олимпиаде

Москва, 6 августа. Решение спортивного арбитражного суда, который лишил Россию флага и гимна на летних Олимпийских играх имеет политическую подоплеку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее Путин заявил, что власти должны решать спорные вопросы по восстановлению поврежденного в результате чрезвычайных ситуаций имущества в пользу граждан. Ситуации, со слов Путина, бывают разными, «вплоть до криминальных», когда требуется судебное разбирательство.

Однако в целом необходимо исходить из того, что спорные вопросы закрывать нужно в пользу людей. Глава государства попросил всех коллег, присутствующих на совещании, придерживаться этой логики.