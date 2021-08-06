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Обозреватель Ростовский отметил творческий подход Лукашенко в противостоянии Литве
Политика
Обозреватель Ростовский отметил творческий подход Лукашенко в противостоянии Литве
pxhere.com

Москва, 6 августа. Обозревателя-международника Михаила Ростовского восхитила реакция президента Белоруссии Александра Лукашенко на выпады Вильнюса.

Эксперт рассказал, что государство проводило многочисленные эмигрантские форумы и представляло экс-кандидату в президенты республики Светлане Тихановской площадку для развертывания деятельности. Ростовский отметил творческий подход Лукашенко в противостоянии поступкам Вильнюса.

«Страну, которая де-факто является моноэтнической (86,4% ее населения, согласно официальной статистике, составляют литовцы), вдруг через белорусскую границу начали захлестывать толпы нелегальных мигрантов из Африки и с Ближнего Востока», — рассказал эксперт.

Один из мигрантов погиб на стороне Литвы, западные журналисты не стали распространяться об инциденте. В то же время пресса подробно осветила скандал с бегуньей Светланой Тимановской, добавил обозреватель-международник.

Ранее мигранты пожаловались на применение электрошокеров и дубинок на границе между Белоруссией и Литвой. Вильнюс подтвердил факт насилия и назвал его оправданной реакцией.

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мигранты белоруссия лукашенко литва
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