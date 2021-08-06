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Иран отверг обвинения в причастности к атаке на танкер Mercer Street
Политика
Иран отверг обвинения в причастности к атаке на танкер Mercer Street
wikipedia.org  /  Assianir

Женева, 6 августа. Тегеран отвергает все обвинения в нападении на танкер Mercer Street у берегов Омана, заявил зампостпреда Ирана в ООН Захра Эршади.

Нападки на Иран связаны с попыткой Израиля отвлечь внимание от собственных преступлений, выразил уверенность дипломат по итогу заседаний Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

«Мы категорически отвергаем безосновательные обвинения со стороны Израиля в инциденте с судном Mercer Street», — подчеркнул Эршади.

Инцидент произошел 29 июля в Аравийском море вблизи побережья Омана. Беспилотник атаковал судно, в результате чего погибли граждане Израиля и Румынии.

Постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд ранее обвинила Иран в причастности к нападению на израильский танкер Mercer Street. Согласно ее словам, в Совбезе ООН якобы были представлены доказательства того, что Тегеран санкционировал атаку на корабль.

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иран танкер mercer street
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